2021/05/02 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عدم التوصل لأي اتفاق في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “واشنطن لم تتوصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: لم نتوصل إلى اتفاق في فيينا بشأن النووي الإيراني المركز الخبري الوطني.

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