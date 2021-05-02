الهجمات في العراق.. رسول: داعش يحاول فك الضغط عنه

2021/05/02 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد، يحيى رسول، المتحدث باسم القوات العراقية، الأحد، أن الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش ضد القوات الأمنية هي "محاولة لفك الضغط" عنه.

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