أنباء عن صفقة بين طهران وواشنطن.. 7 مليارات دولار من ’المجمدة’ و 8 معتقلين

2021/05/02 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم، إن طهران ستفرج عن 4 أمريكيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، وتسديد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

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في غضون ذلك نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول تأكيده لتقرير قناة الميادين عن تبادل للسجناء مع أمريكا.

المصدر: رويترز

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