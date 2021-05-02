جماهير مانشستر تقتحم ملعب أولد ترافورد قبل مباراة ليفربول

2021/05/02 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع اقتحمت جماهير نادي مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد، قبل ساعات قليلة من مباراة فريقهم ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، وطالبوا برحيل عائلة جليزر المالكة للنادي.وأعربت جماهير فريق مانشستر يونايتد عن غضبها بشكل واضح بعد أزمة السوبر الأوروبي، حيث انطلقت مظاهرات أمام أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، ثم اقتحمت بعض الجماهير لملعب المباراة".ويطالب المتظاهرون داخل ملعب أولد ترافورد، برحيل ملاك النادي، وتداول 51% من الأسهم بين الجماهير، على أن تبقى نسبة الـ 49% للمالك الجديد".وتشترط الجماهير ألا يكون للمالك الجديد الحق في الإدارة دون الرجوع لهم".وتظاهرت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد من ناحية أخرى أمام فندق إقامة الفريق، وأبدوا رفضهم لاعتذار الإدارة عن أزمة دوري السوبر الأوروبي، وفشلت حافلة الفرق في التوجه للملعب".ولم يصدر أي قرار رسمي من شرطة مانشستر أو رابطة الدوري الإنجليزي بشأن المباراة سواء بإقامتها في موعدها أو تأجيلها، حيث تكهنت بعض وسائل الإعلام بتأيل المباراة لساعات، وقالت وسائل إعلام أخرى ربما يتم التأجيل". المصدر: وكالات

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