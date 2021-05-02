2021/05/02 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مستشار الأمن القومي الأميركي ينفي التوصل لاتفاق تبادل السجناء مع إيران

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