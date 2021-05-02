2021/05/02 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق الخبير القانوني، علي التميمي، الأحد ( 2 أيار 2021)، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عمل مجالس المحافظات في عموم العراق.وقال التميمي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 14 من تعديل قانون مجالس المحافظات 10 لسنة 2018، سيقضي بسريان القرار على اثر رجعي مع إلغاء الحقوق والامتيازات بعد مدة الاربع سنوات".وأضاف أن "هذا القرار لا يعني إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، التي يحق لها المشاركة بالانتخابات وفق المادة 122 من الدستور العراقي"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية دستوري وفق المواد 5 و6 من الدستور".وتابع الخبير القانوني أن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عمل مجالس المحافظات بات ملزما وغير قابل للطعن".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، قراراً بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية، غير المنتظمة بإقليم.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)".

وأشار البيان إلى أن المادة التي قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها "متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".

وفي عام 2019، وخلال احتجاجات تشرين التي شهدتها البلاد، صوّت مجلس النواب على إلغاء عمل مجالس المحافظات، التي كانت أحد مطالب المتظاهرين.

وتتهم مجالس المحافظات بانها "أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد"، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحي) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى، بحسب تقارير صحفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مجالس المحافظات لا يعني الغائها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مجالس المحافظات لا يعني الغائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).