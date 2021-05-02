البعثيون وقضايا الإسلام وتاريخ الأمة القومي (4) - جعفر المظفر

2021/05/02 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر ولم يمضِ سوى أقل من شهر على إنفضاض المؤتمر (القومي السادس) حتى إستثمر عبدالسلام عارف واقعية الصراع البعثي المتفاقم لقيادة إنقلابه على نظام البعث في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1963 وذلك بمساعدة رجالات مؤثرين من الحزب نفسه مثل أحمد حسن البكر وحردان التكريتي وصالح مهدي عماش وطاهر يحيى.



وكانت الكوارث التي إرتكبها الحرس القومي وهو ميليشيا الحزب وجناحه الضارب الذي شارك بفاعلية في محاصرة وزارة الدفاع ......





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