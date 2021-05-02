ألاسباب الحقيقية وراء فرض حالة الطوارئ في المغرب . - سعيد الوجاني

2021/05/02 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ غزو الوحش ( كورونا ) للمغرب ، لم يكن النظام المغربي يتوقع انّ هذا الغزو الذي لم يكن منتظر ، ولم يكن متوقعا ، نزل عليه كهبة ، وكعطية إلاهية من السماء لم يكن ينتظرها ...



فعند دخول الوحش ( كورونا ) ، ونظرا لما خلفه من خوف وفزع في وسط الرعية ، التي تخشى الجايْحات ، وتخشى الموت ، وتلتصق بالحياة ، ولو انها تعيش يوميا ، وفي كل دقيقة وثانية موتها الحقيقي ، بفعل الفقر ، والبؤس ، والجوع الذي استشرى بين ......





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