بالوثيقة.. مطالبة برلمانية بإدراج استجواب وزير المالية في الجلسة المقبلة

2021/05/02 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الأحد، بإدراج استجواب وزير المالية في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقال الكلابي في وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، إنه “سبق وأن تم إكمال كافة الإجراءات والأوليات الخاصة باستجواب وزير المالية.



وقد حددت رئاسة المجلس الجلسة الأولى من شهر آذار 2021 موعداً للاستجواب إلا أنه وحسب ما أعلن رئيس المجلس أن الاستجواب تم تأخيره بسبب قانون الموازنة وحيث أن القانون تم ل1ا لم يعد أي هناك أي سبب لتأخير الاستجواب”.

وطالب، هيئة الرئاسة “بإدراج استجواب وزير المالية في الجلسة المقبلة والالتزام بالمسؤولية القانونية والاخلاقية والوطنية”.

فيما يلي نص الوثيقة:

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