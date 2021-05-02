2021/05/02 | 17:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ 2011.. انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 2011.. انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 2011.. انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).