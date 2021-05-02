2021/05/02 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان يوم الأحد، ان الهجوم الاخير لتنظيم داعش الارهابي اعطى رسالة تؤكد ضرورة تنظيم القدرات العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراق وقوات التحالف.

جاء ذلك خلال لقاء شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان بالكولونيل ديفيد وليام من مركز التنسيق للتحالف الدولي والكولونيل كلين والوفد المرافق لهما.

وبحث اللقاء مسألة حفظ أمن و إستقرار المنطقة، اذ أكد وزير البيشمركة أن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي تعطينا رسالة مفادها "بأنه يجب تنظيم القدرة العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي من أجل النصر والقضاء على الإرهاب والإرهابيين".

PUKmedia اعلام وزارة البيشمركة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البيشمركة: هجوم داعش اعطى رسالة لاعادة تنظيم القدرات العسكرية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير البيشمركة: هجوم داعش اعطى رسالة لاعادة تنظيم القدرات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).