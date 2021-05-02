انفلات امني بمناطق خانقين

2021/05/02 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق خانقين وجلولاء انفلاتا امنيا في ظل تزايد العمليات الارهابية، التي اسفرت عن افراغ 23 قرية كوردية من سكانها.

واوضح عباس محمود عضو مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستان لـPUKmedia اليوم الاحد: ان التهديدات الارهابية مستمرة وبشكل يومي بمناطق خانقين، موضحا، ان هناك 23 قرية كوردية افرغت من سكانها بسبب استمرار العمليات الارهابية.

واضاف: ان الارهابيين استهدفوا ليلة امس، خط الطاقة الايراني باطراف مناطق ناحية السعدية، وادى الى خروجها عن الخدمة، لافتا الى ان المجاميع الارهابية استهدفت عجلة عسكرية جنوب ناحية كنعان ما ادى الهجوم الى اصابة ضابط و3 منتسبين بجروح، كما اصيب 4 منتسبين بهجوم ارهابي بمنطقة نفط خانة.

واكد ان هناك فراغا امنيا يتيح تسلل الارهابيين، لتنفيذ عمليات ارهابية بحق المواطنين الآمنين، لافتا الى ان عودة البيشمركة والتنسيق بينها وبين القوات الامنية كفيلة، بقطع دابر الارهاب.

PUKmedia خاص

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