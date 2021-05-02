إنتر ميلان قد يتوج بلقب الدوري الايطالي اليوم من دون أن يلعب

2021/05/02 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية عامة وإنتر ميلان خاصة مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا، الذي سيكون مسرحا لمباراة الفريق المحلي ساسولو وضيفه أتالانتا.

ولا تقبل هذه المباراة، التي تجمع ساسولو وضيفه أتالانتا اليوم ضمن منافسات الجولة 34 للدوري، القسمة على اثنين بالنسبة لفريق أتالانتا، الذي عليه الفوز للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، وفي حال تعثره سيتوج فريق إنتر ميلان بلقب بطل "الكالتشيو" رسميا.

التشكيلة الأساسية لفريق ساسولو:

#SassuoloAtalanta: la formazione ufficiale neroverde ⤵️(4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Defrel.#ForzaSasol 💪🖤💚 pic.twitter.com/XSkqnMhhPy

— U.S.



Sassuolo (@SassuoloUS) May 2, 2021

التشكيلة الأساسية لفريق أتالانتا:

👥 Il nostro #StartingXI!🙌 Team news here!⠀Presented by @Plus500#SassuoloAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/gq0QrcSLe9

— Atalanta B.C.



(@Atalanta_BC) May 2, 2021

وتغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 "للكالتشيو" أيضا، ورفع رصيده إلى 82 نقطة، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن وصيفه أتالانتا قبل مباراته اليوم.

وانحصر اللقب "الكالتشيو" بين إنتر ميلان وأتالانتا فقط، بينما خرج يوفنتوس من دائرة المنافسة رسميا، وانتهى احتكاره للقب بعد 9 مواسم متتالية.

وذلك بعد أن تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 "للكالتشيو" أيضا.

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