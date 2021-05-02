كورونا يكبد تجارة الهند 15 مليار دولار الشهر الماضي

2021/05/02 | 17:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد، أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل نيسان.وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.وخضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء […]

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