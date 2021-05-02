خلية الأزمة النيابية تكشف عن توصيات جديدة تتعلق بالتعليم والسفر وحظر التجوال

2021/05/02 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، عن توصيات جديدة رفعتها لوزارة الصحة تتعلق بالتعليم والسفر وحظر التجوال في البلاد.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة رفعت توصيات إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر مع كل دولة تسجل إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية الجديدة".وأضاف، أن "من بين التوصيات إنهاء التعليم الحضوري في المدارس والجامعات وأن يكون الكترونياً فضلاً عن توصية بتطبيق حظر شامل في أسبوع عيد الفطر المبارك".وأشار إلى أن "خلية الأزمة بانتظار الأوامر الادارية والوزارية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة لإعلان قراراتها".وفي وقت سابق، حدد وزير التربية علي حميد الدليمي، مصير العام الدراسي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا.وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي"، مبيناً أن "الموضوع يجب أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيأة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن العام الدراسي".وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند يوم غد الاثنين.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق بإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

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