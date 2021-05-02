2021/05/02 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، أهم توصياتها بشأن مكافحة كورونا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم توصيات خلية الأزمة النيابية..



الحظر من بينها المركز الخبري الوطني.

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