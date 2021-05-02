مصدر: الأمن يجري بحثه عن 10 هاربين من سجن الهلال بعد القبض على 11 منهم

2021/05/02 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالقبض على نزيل آخر هرب من سجن الهلال في محافظة المثنى، ليرتفع عدد الملقى عليهم القبض إلى 11 نزيلاً هارباً من أصل 21 نزيلاً هربوا فجر اليوم.وقال المصدر لـ(لبغداد اليوم)، إن "البحث لا زال جارياً على باقي المتهمين الهاربين من سجن الهلال بمحافظة المثنى، بعد القبض على اثنين منهم مؤخراً".وتابع: أن "العدد المتبقي من الهاربين هم 10 متهمين، بعد ان تم القبض على 11 هارباً منهم".

وقبضت قيادة شرطة المثنى، اليوم الأحد، على عشرة من النزلاء الهاربين من سجن ناحية الهلال.وقال محافظ المثنى أحمد منفي لـ(بغداد اليوم)، "قبضنا على عشرة سجناء من أصل 21 هربوا من سجن الهلال فجر اليوم، متوقعا أن يتم القبض على بقية الهاربين خلال الـ24 ساعة القادمة".وأضاف، "قمنا بتشكيل لجنة تحقيقية برئاستي وعضوية مدير الشرطة وضباط أخرين للتحقيق بأسباب الهروب، مؤكدا، إحالة مدير قسم المخدرات في المحافظة إلى التحقيق بهذا الموضوع".وتابع، أن "الهاربين أحكامهم تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات وسنسعى لإلقاء القبض عليهم".وأفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، في وقت سابق اليوم الأحد (02 أيار 2021)، بهروب 21 سجيناً من سجن ناحية الهلال في المحافظة، والمخصص للمتهمين بتجارة المخدرات والإرهاب.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "21 نزيلاً هربوا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى"، مشيراً إلى أن "السجن مخصص للمتهمين بقضايا متاجرة المخدرات، وكذلك المتهمين بالإرهاب".

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