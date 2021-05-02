طهران وواشنطن يتوصلان إلى اتفاق على تبادل أسرى والإفراج عن أموال مجمدة

2021/05/02 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد التلفزيون الإيراني صحة الأنباء عن توصل طهران إلى اتفاق مع كل من واشنطن ولندن على تنفيذ صفقة لتبادل أسرى مع إفراج الدولتين الغربيتين عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديهما.

ونقلت التلفزيون الإيراني اليوم الأحد عن مصدر مطلع تأكيده أن واشنطن بموجب الاتفاق المبرم ستفرج عن أربعة إيرانيين محتجزين لديها بتهمة الالتفاف على العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، فيما ستطلق طهران في المقابل سراح أربعة سجناء أمريكيين متهمين بالتجسس.

وأكد التلفزيون أن الولايات المتحدة وافقت أيضا على الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بممارسة ضغط من الكونغرس الأمريكي على إدارة الرئيس جو بايدن.

كما أكد التلفزيون الإيراني صحة الأنباء عن توصل طهران إلى اتفاق مع لندن يقضي بالإفراج عن المواطنة الإيرانية-البريطانية نزانين زاغري-رادكليف المسجونة في الجمهورية الإسلامية، مقابل تحرير لندن 400 مليون جنيه استرليني من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأفادت قناة الميادين في وقت سابق من اليوم بأن إدارة بايدن خلال المفاوضات رغبت في تفادي دفع أي مبالغ من الأموال الإيرانية المجمدة، لكنها اضطرت إلى التراجع بعد أن أصرت طهران على ضرورة تحرير جزء من أموالها.

ولم تعلق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد على الموضوع.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل المشاورات المكثفة التي انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أوائل أبريل الماضي بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف هذه الصفقة.

وتتركز المباحثات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

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