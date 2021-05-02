الشيخ علي: تقدمت بالترشح للانتخابات.. وهذه دعوتي لـ'ثوار تشرين'

2021/05/02 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس تحالف تمدن، النائب، فائق الشيخ علي، الاحد، تقدمه للترشح في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى عدم دعوة اي أحد من "ثوار تشرين" للانضمام إلى حزبه.

وكتب الشيخ علي، تغريدة على "تويتر" اليوم، (2 ايار 2021)، قال فيها: "لم نتاجر بثورة تشرين ولم نصعد على أكتاف ثوارها ولم ندع أحدا منهم للانضمام إلى حزبنا (حزب الشعب للإصلاح)..".

وأضاف "بل دعوناهم إلى أن يشكلوا تنظيمهم السياسي واختيار قيادته"، مبينا "أما نحن فبعد التوكل على الله وشرفاء العراقيين فقد تقدمت بالترشح عن بغداد..



ومن الله التوفيق".

واختتم تغريدته بهاشتاك "#ستنتصر_ثورة_تشرين".

A.A

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