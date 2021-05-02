2021/05/02 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على اثنين من الفارين من سجن الهلال في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه "بعد أن وجه وزير الداخلية، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود للإشراف الميداني على متابعة وملاحقة الفارين وللوقوف على تفاصيل ما حصل في موقف مركز الهلال بمحافظة المثنى ، فقد تم القاء القبض على اثنين منهم ، حيث وصل عدد الملقى القبض عليهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر الى 11 موقوفاً".

وأشارت إلى أن "البحث مازال مستمراً عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم 10 فقط، بعد التعاون الكبير من قبل المواطنين هناك وتقديم المعلومات المستمرة للاجهزة الأمنية اول بأول عن أماكن تواجد هؤلاء الفارين".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 فارين من سجن الهلال في محافظة المثنى.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعتقل فارين اثنين من سجن المثنى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعتقل فارين اثنين من سجن المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).