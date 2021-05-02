تأثير البيئة على فعّالية الجينات - بهجت عباس

2021/05/02 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس د.



بهجت عباسمقدّمة لا بدّ منهايُلقي العراقيّون بصورة خاصّة والعرب بصورة عامّة اللوم على الجينات فيما يُصيبهم من حظّ عاثر في حياتهم ، وخصوصاً إذا ابتُلوا بقادة جهلة وأنانيين وفاسدين، ولكنهم لا يدرون أنّ الجينات لا ذنب لها في مآسيهم وعذابهم، فكيف تلوم الطائر من عدم التحليق وجناحاه مُوثـقـتـان!؟ لذا هناك عوامل على عمل الجينات، فتغلقها أو تفتحها، تقلل من فعاليتها أو تزيدها، ولا قدرة للجينات عل ......





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