الرئيس السوري يصدر مرسوم عفو عام جديدا يشمل حالات”التآمر” مع الارهاب والهروب من الجيش

2021/05/02 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب “عمل إرهابي” و”النيل من هيبة الدولة” والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.وسبق للأسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولاً الذي صدر في حزيران/يونيو 2014 […]

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