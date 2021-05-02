الطريق الى البرلمان عبر الوعود المكررة لإعمار الموصل

2021/05/02 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي مرَ ما يقرب من خمس سنوات على تحرير مدينة الموصل، التي تعرضت الى دمار كبير في بنيتها التحتية ومناطقها السكنية، وصلت نسبة الدمار فيها الى 83 بالمئة من مساحتها الاصلية، وأكثرها دماراً المنطقة القديمة وتحديداً من الجسر الحديدي القديم ولغاية الجسر الخامس، وبالذات حافة نهر دجلة والتي كانت تمثل مركز حضارة مدينة […]

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