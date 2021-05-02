سوليفان: واشنطن وطهران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق في فيينا

2021/05/02 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، أن واشنطن وطهران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق في فيينا، حيث تجري المحادثات بين القوى العالمية وإيران حول الاتفاق النووي.

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