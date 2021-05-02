2021/05/02 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي عن الموسم الجاري “2020-2021″، للمرة الـ 19 في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2010.وفاز النيراتزوري بلقب الدوري قبل نهاية الموسم بأربع جولات، حيث حصد 82 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميًا..



إنتر ميلان يتوج بطلاً للكالتشيو المركز الخبري الوطني.

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