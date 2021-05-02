أول تعليق من خامنئي على التسريب الصوتي لظريف

2021/05/02 | 18:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب المرشد الإيراني، علي الخامنئي، عن أسفه "لتصريحات بعض المسؤولين" في إشارة الى التسريب الذي انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

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وأضاف علي خامنئي: "قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة..وسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات..بعض هذا هو تكرار للكلمات الأمريكية".

ولفت إلى أن "الأمريكيين غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، ولذلك كانوا مستائين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني".

وأكمل: "لقد هدد الأعداء قاسم سليماني بالقتل، فكان رد سليماني أن العدو يهدده بما يريد"، مؤكدا أن "فيلق القدس هو أكبر قوة فاعلة ومؤثرة للحيلولة دون الدبلوماسية السلبية في منطقة غرب آسيا".

وشدد المرشد الإيراني على أنه "لا ينبغي للمسؤولين الإيرانيين ارتكاب أخطاء كبرى"، محذرا من أنه "لا ينبغي إطلاق تصريحات يكررون فيها كلام الأمريكيين، وأن "تصريحات بعض المسؤولين هي تكرار التصريحات العدائية للعدو".

وأوضح خامنئي قائلا: "ليعلم الجميع أن السياسة الخارجية لا يتم تحديدها في أي مكان في العالم في وزارة الخارجية، ويتم تحديد السياسة الخارجية في المؤسسات العليا".

وأردف: "بالطبع، وزارة الخارجية تشارك أيضا، لكن القرار لا يعود إلى وزارة الخارجية..وزارة الخارجية هي المنفذ..يجب ألا نتحدث وكأننا لا نقبل بسياسات الدولة، ولا ينبغي أن نقدم ما يبهج الأعداء"، وفق ما نقلت RT الروسية.

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