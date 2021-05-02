المرشد الإيراني علي خامنئي في إشارة لظريف: نأسف لتصريحات بعض المسؤولين ونستغرب منها

2021/05/02 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المرشد الإيراني، علي الخامنئي، أنهم “يتأسفون لتصريحات بعض المسؤولين ويستغربون منها”، في إشارة الى التسريب الذي انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.وأضاف علي خامنئي: “قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة..وسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات..بعض هذا هو تكرار للكلمات الأمريكية”، لافتا إلى أن “الأمريكيين غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في […]

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