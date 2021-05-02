2021/05/02 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، محافظة ذي قار بإخلاء موقع مستشفى الشطرة تمهيداً لأعمال الإنشاء.وذكر إعلام الأمانة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء توجه بإخلاء موقع مستشفى الشطرة المركز الخبري الوطني.

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