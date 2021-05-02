أياكس يتوج بطلا للدوري الهولندي بعد سحق إمين بأربعة أهداف

2021/05/02 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع توج أياكس أمستردام بطلا لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما سحق ضيفه المتعثر إمين 4-0، ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 35.وهز خيرين تيمبر وسيباستيان آلير وديفن رينش ودافي كلاسن، شباك الفريق المهدد بالهبوط، والذي كان قد انتصر في آخر ثلاث مباريات، لكنه لم يستطع الصمود أمام البطل".ورفع أياكس رصيده إلى 79 نقطة من 31 مباراة، متقدما بفارق 15 نقطة على أيندهوفن ثاني الترتيب". وحافظ أياكس على اللقب الذي أحرزه قبل عامين، بعد إلغاء موسم 2019-2020؛ بسبب جائحة فيروس كورونا".

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