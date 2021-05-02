’’حظر شامل أيام العيد’’.. توصيات جديدة من البرلمان للصحة لكبح انتشار الوباء

2021/05/02 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة كشف عضو لجنة الصحة والبيئة ومقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الأحد، عن توصيات جديدة رفعتها لجنته إلى وزارة الصحة تتعلق بالتعليم والسفر وحظر التجوال في البلاد.وقال الموسوي لوكالة الأنباء الرسمية في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنته رفعت توصيات إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية، تتمثل بمنع السفر مع كل دولة تسجل إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية الجديدة".وأضاف، أن "من بين التوصيات ايضا إنهاء التعليم الحضوري في المدارس والجامعات وأن يكون الكترونياً فضلاً عن توصية بتطبيق حظر شامل في أسبوع عيد الفطر المبارك".وأشار إلى أن "خلية الأزمة بانتظار الأوامر الادارية والوزارية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة لإعلان قراراتها".

وفي وقت سابق، حسم مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الأمير الحلفي، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، الجدل بشأن الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض حظر التجوال الشامل في العراق من عدمه.وأشار الحلفي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إلى "عدم إمكانية فرض أي حظر بكل أجزائه بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن".وأوضح، أن "وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أية توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة، وربما لا تتوافق اللجنة العليا مع توصيات الوزارة ويبقى القرار النهائي من صلاحية اللجنة".ولفت إلى أن "ارتفاع عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا، هو بسبب استمرار التهاون والتراخي في تطبيق التعليمات الصحية والوقائية، وقلة إقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية".

وشهد العراق في الأيام الماضية، ارتفاعاً بالإصابات والوفيات الناجمة عن فايروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى مليون وأكثر من 70 ألف حالة، أما الوفيات الكلية فقد ارتفع عددها إلى 15498 حالة.وأحدثت السلالة الهندية التي ظهرت مؤخراً، قلقاً عالمياً، بعد ارتفاع الإصابات اليومية في الهند لتصل إلى قرابة الـ400 ألف حالة، مع ارتفاع الوفيات، نتيجة قوة السلالة وسرعة انتشارها، ما دفع بعض البلدان إلى تشديد قيود الإغلاق مجدداً.

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