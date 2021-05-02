خامنئي في إشارة لظريف: نأسف لتصريحات بعض المسؤولين ونستغرب منها

2021/05/02 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المرشد الإيراني، علي الخامنئي، أنهم "يتأسفون لتصريحات بعض المسؤولين ويستغربون منها"، في إشارة الى التسريب الذي انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وأضاف علي خامنئي: "قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة..وسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات..بعض هذا هو تكرار للكلمات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الأمريكيين غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، ولذلك كانوا مستائين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني".

وأكمل: "لقد هدد الأعداء قاسم سليماني بالقتل، فكان رد سليماني أن العدو يهدده بما يريد"، مؤكدا أن "فيلق القدس هو أكبر قوة فاعلة ومؤثرة للحيلولة دون الدبلوماسية السلبية في منطقة غرب آسيا".

وشدد المرشد الإيراني على أنه "لا ينبغي للمسؤولين الإيرانيين ارتكاب أخطاء كبرى"، محذرا من أنه "لا ينبغي إطلاق تصريحات يكررون فيها كلام الأمريكيين، وأن "تصريحات بعض المسؤولين هي تكرار التصريحات العدائية للعدو".

وأوضح خامنئي قائلا: "ليعلم الجميع أن السياسة الخارجية لا يتم تحديدها في أي مكان في العالم في وزارة الخارجية، ويتم تحديد السياسة الخارجية في المؤسسات العليا"

وأردف: "بالطبع، وزارة الخارجية تشارك أيضا، لكن القرار لا يعود إلى وزارة الخارجية..وزارة الخارجية هي المنفذ..يجب ألا نتحدث وكأننا لا نقبل بسياسات الدولة، ولا ينبغي أن نقدم ما يبهج الأعداء".

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