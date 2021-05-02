العراق.. توصيات جديدة بشأن السفر والتعليم والحظر الشامل

2021/05/02 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الأزمة النيابية، الأحد، رفعها توصيات إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية، تتعلق بالسفر والتعليم والحظر الشامل.

وذكر مقرر الخلية، وعضو لجنة الصحة والبيئة، جواد الموسوي، في تصريح تابعه NRT اليوم، (2 ايار 2021)، إن "اللجنة رفعت توصيات إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر مع كل دولة تسجل إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية الجديدة".

وأوضح الموسوي، أن "من بين التوصيات إنهاء التعليم الحضوري في المدارس والجامعات وأن يكون الكترونيا، فضلا عن توصية بتطبيق حظر شامل في أسبوع عيد الفطر المبارك".

وأضاف، أن "خلية الأزمة بانتظار الأوامر الادارية والوزارية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة لإعلان قراراتها".

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