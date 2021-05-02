خانقين.. لا وفيات بكورونا منذ 5 أيام

2021/05/02 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر طبي في خانقين يوم الأحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المدينة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقال المصدر لـ PUKmedia، وفضل عدم الكشف عن اسمه: ان المدينة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

واضاف، ان حالات التعافي من الفايروس بلغت 73 حالة، مبينا ان خانقين لم تسجل وفيات بكوفيد-19 منذ 5 أيام، مردفا ان 23 مصابا يرقدون حاليا في الحجر الصحي بالمدينة.

PUKmedia هاميار علي

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