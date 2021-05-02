تحذيرات من مخاطر جفاف يصيب اقليم كوردستان

2021/05/02 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للماء والمجاري في اقليم كوردستان، عن انخفاض مناسيب المياه الجوفية بسبب شحة الامطار.

ونقلت فضائية " شعب كوردستان" عن المهندس آري احمد مدير عام الماء والمجاري في اقليم كوردستان قوله: ان في اقليم كوردستان نحو 5 آلاف و700 بئر مائي، اضافة الى وجود 91 مشروعا استراتيجيا، لكن قلة الامطار هذا العام والعام المنصرم، تسببت بانخفاض المياه الجوفية، داعيا المواطنين الى عدم هدر المياه لتفادي الجفاف.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اجتمعت الاسبوع المنصرم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، لبحث سبل مواجهة الجفاف، وقررت تخصيص موازنة خاصة، باعطاء الاولوية لتوفير المياه الصالحة للشرب، والاهتمام بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتأسيس سدود صغيرة لحفظ المياه والاستفادة منها في مجال الزراعة.

كما تقرر خلال الاجتماع، بحث الملف مع الحكومة الاتحادية، لمعالجة تحديات الجفاف، كما اكد المجتمعون، ان حكومة اقليم كوردستان عليها وعبر قنواتها الدبلوماسية التنسيق مع الدول المجاورة، بشأن اطلاقات المياه، وتخفيف اعباء الجفاف وشحة الامطار في اقلييم كوردستان.

نخفضت مناسيب المياه في سدي دربنديخان ودوكان، بسبب قلة الامطار مقارنة مع العوام الماضية.

وفي السياق ذاته قال كوجر جمال مدير سد دوكان لـPUKmedia: ان مناسيب مياه السد منخفضة هذا العام بسبب قلة الامطار، موضحا، ان اطلاق المياه سيقل خلال الاشهر المقبلة، معربا عن مخاوفه من قلة هطول الامطار في العام المقبل.

من جانبه قال رحمن خاني مدير سد دربنديخان لـPUKmedia: ان مناسيب المياه في سد دربنديخان اقل مقارنة مع العام المنصرم، موضحا، ان منسوب المياه يقل يوميا بـ 2 ـ 3 امتار.

واضاف: ان المواطنين عليهم عدم هدر المياه والحفاظ عليها وعلى نظافتها وبناء السدود وحماية المياه الجوفية، لافتا الى ان اجتماعات الحكومة الاتحادية مع الجانب الايراني بشأن حصص المياه لم تسفر عن شيء لحد الان.

واكد ان الاوضاع المائية ستكون اسوأ خلال العام المقبل، ومن الاهمية اتخاذ حلول ناجعة لتقليل تأثير انخفاض وقلة المياه.

PUKmedia خاص

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