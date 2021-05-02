الكعبي يطالب وزارة الصحة لفسح المجال امام معاوني الصيادلة لإكمال دراستهم وتطوير قدراتهم

2021/05/02 | 18:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأحد ، ممثلي شريحة معاوني صيادلة العراق والذين قدموا طلباتهم الخاصة بالدراسة الصباحية لتطوير قدراتهم العلمية والتخصصية والذين لم يشملوا بقرار وزارة الصحة كونهم طلاب المرحلة الاولى من الدراسة والقرار شمل المرحلة (الثانية صعوداً).

وإستمع الكعبي الى المعوقات والمشاكل التي تواجهها هذه الشريحة خلال عملهم في المؤسسات الصحية ، حبي تركزت مطالبهم بمنحهم إجازة دراسية لإكمال دراستهم الصباحية .

واجرى الكعبي خلال اللقاء اتصالا مباشرا بوزارة الصحة وتحرير كتاب لغرض شمولهم مع اقرانهم والتي ستنعكس بشكل ايجابي بعد تخرجهم ونجاحهم في خدمة مؤسساتهم الصحية التي تواجه خطر الجائحة بكل شجاعة ويدافعون عن أرواح المواطنين ويقدمون الشهداء .

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