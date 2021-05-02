التقارب السعودي الإيراني- نيويورك تايمز: نحو لقاءات

2021/05/02 | 18:23 - المصدر: فرانس 24

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مباحثات سرية جديدة بين طهران والسعودية من المرجح أن تجرى الأسبوع المقبل بهدف مناقشة عدة قضايا، على رأسها الحرب في اليمن. ووفقا لتصريحات الكاتب والمحلل السياسي السعودي محمد الحربي تعليقا على ما ورد في تقرير الصحيفة، "ملف اليمن يعتبر جزءا لا يتجزأ من الملف النووي الإيراني، إذ تستخدم إيران الحوثيين كورقة ضغط في مباحثات فيينا كنوع من الدبلوماسية الناعمة".

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