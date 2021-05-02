الهند تتسلم مساعدات أوكسجين.. وتسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

2021/05/02 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند مجددا نحو 400 ألف إصابة يومية بكوفيد-19 وحصيلة وفيات قياسية، وتواصل، الأحد، تلقي مساعدات طبية من دول عدة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن مستشفياتها المكتظة بالمرضى وسط انقطاع في الأكسجين.

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