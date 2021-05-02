وداعاً لبرمج المراقبة.. مطار لندن يعتمد تقنية جديدة تراقب عن بعد 112 كيلو متر

2021/05/02 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن مطار العاصمة "لندن سيتي" تخلى عن برج المراقبة التقليدي، وذلك بعد تشغيل تقنية جديدة تعتمد على الكاميرات والمستشعرات الحديثة.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن التقنية الجديدة تتيح القيام بعملية المراقبة الجوية "عن بُعد" من مركز يبعد 70 ميلا، أي ما يعادل 112 كيلومتراً.

وتمّت إقامة برج جديد بطول 50 متراً في مطار "لندن سيتي"، وجرى تزويده بـ14 كاميرا عالية الدقة، حتى تقوم بإرسال الفيديو والصوت إلى مركز عن بعد يقع في منطقة هامشاير.

وقامت شركة "Saab" لتقنيات الملاحة الجوية الرقمية في السويد بتطوير هذه التقنية، وتم تجريبها لأول مرة في هذا البلد.

وبحسب الخبراء، هذه التقنية تمثل منعطفا مهما في صناعة الطيران، لأن المعتاد هو أن يجري إصدار التعليمات للطائرات، من داخل مبنى المطار، سواء تعلق الأمر بالإقلاع أو بالهبوط.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول العمليات في مطار لندن، أليسون فيتزيرالد، إن "برج المراقبة عن بعد يهدف إلى تعزيز النجاعة والسلامة".

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