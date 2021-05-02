أول تعليق من الخامنئي على التسريب الصوتي لظريف:لا تكرروا كلام الأميركيين

2021/05/02 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المرشد الإيراني، السيد علي

الخامنئي، عن أسفه "لتصريحات بعض

المسؤولين" في إشارة الى التسريب الذي

انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد

جواد ظريف.





وأضاف السيد الخامنئي: "قال بعض

المسؤولين أشياء مؤ

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