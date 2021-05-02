الإعمار: إنجاز 75% من أعمال تأهيل وتبليط شوارع قضاء آمرلي الصمود

2021/05/02 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية البلديات العامة أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، إنجاز 75% من أعمال تأهيل وتبليط الشوارع الرئيسة والفرعية لقضاء آمرلي الصمود في محافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعمال تضمنت تأهيل وتبليط 55 شارعاً في عدد من الاحياء السكنية منها (العسكري الاول والعسكري الثاني والعسكري الثالث اضافة الى مدخل المدينة) بطول اجمالي بلغ (9665) م.ط".

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