مكافحة المتفجرات تعالج 6 عبوات ناسفة في صلاح الدين

2021/05/02 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، معالجة 6 عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في مدينة تكريت منطقة الفتحة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث”.

وأشارت إلى أنه “بعد الكشف تبين وجود (6) عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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