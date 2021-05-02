تحذير من كارثة انسانية بسبب قطع مياه نهر الفرات

2021/05/02 | 18:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول رفيع في الادارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، يوم الاحد، من مخاطر قطع تركيا لنهر الفرات، داعيا المجتمع الدولي للممارسة دوره والضغط لتفادي كارثة انسانية.

وقال سليمان عرب الرئيس المشترك لهيئة البلدية والبيئة في اقليم الجزيرة لـPUKmedia: ان مناطق شمال شرق سوريا تواجه كارثة انسانية بسبب قطع انقرة اطلاقات مياه نهر الفرات، لافتا الى ان اضرار كبيرة لحقت بمئات الآلاف من الهكتارات، والقطاع الكهربائي والاهم حاجة المواطنين الى مياه صالحة للشرب.

واضاف: ان اطلاقات مياه نهر الفرات من تركيا هي 500 متر مكعب، منها 200 متر مكعب في الثانية لمناطق سوريا، و300 متر مكعب للعراق، مشيرا الى ان القرار الجائر يخالف اتفاقيات مشتركة بين دمشق وانقرة وبغداد.

وبين، ان تركيا تسخدم المياه ضد الكورد، داعيا الامم المتحدة والمنظمات الدولية الى الضغط على انقرة، لتفادي كارثة انسانية وشيكة.

PUKmedia خاص

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