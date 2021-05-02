2021/05/02 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

363 مشاهدة

اصدرت لجنة المصالحة والعشائر النيابية، الاحد، توضيحا بشأن تعديل تسميتها الى "اجتثاث البعث"، مبينة ان رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لم يكن له امر في هذا الموضوع، وانما كان بتوجيه من نائبه الأول حسن الكعبي.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، (2 ايار 2021): "تداولت عدد من وسائل الإعلام خلال الفترة الاخيرة الامر النيابي بتعديل تسمية لجنة المصالحة والعشائر الى اجتثاث البعث والصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإعتباره رئيسا للمجلس في حالة تمتع محمد الحلبوسي رئيس المجلس في اجازة اعتيادية، كون ان النائب الاول (هو المشرف) على عمل اللجان النيابية بحكم القانون والنظام الداخلي للمجلس".

وأضافت، كما ان "صدور الكتاب جاء لغرض وضع قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بعيدا عن المزايدات السياسية والخصومات الشخصية والانتخابية وعدم التعاطي مع هذا الملف لتصفية الخصوم السياسيين في الانتخابات القادمة اذ ان الامر النيابي نسب النائب الاول مع عدد من النواب، كأعضاء في هذه اللجنة النيابية المهمة".

وتابعت اللجنة: "ومن هنا فان اللجنة تؤكد على اهمية تطبيق قوانين العدالة الانتقالية والتي لا تستهدف الاشخاص انما لتنفيذ عدالة القوانين بعيدا عن التعاطي السياسي التي لم يكن للـ(الحلبوسي) اي تدخل او امر في هذا الموضوع، وان صدور هذا الامر النيابي كان توجيها الى اللجنة وبحكم القانون من النائب الأول بإعتباره امرا نيابيا".

واختتم بيان اللجنة بالقول "فلذلك نهيب بإلاعلام الحر النزيه وضع الامور في نصابها وعدم تحريفها عن موضعها الحقيقي وفق الصياغات الإدارية والقانونية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصالحة النيابية توضح بشأن تعديل اسمها لـ'اجتثاث البعث') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصالحة النيابية توضح بشأن تعديل اسمها لـ'اجتثاث البعث') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).