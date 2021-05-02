من مبادرة فرنسية لإنقاذ لبنان إلى مبادرة لإنقاذ المبادرة - حسن خليل غريب

2021/05/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب غريب هو واقع النظام الطائفي السياسي في لبنان، لا بل هو نظام مريب.



نظام لا مثيل له في العالم؟!فعلاً هو كذلك، فهو لا يتعالى فوق القواعد والشرائع التي تنظِّم علاقة الحاكم بالمحكوم فحسب، بل هو أيضاً يتعالى فوق مفاهيم العلاقات الدولية، ويعمل على استنزافها وابتزازها من أجل مصالح أحزابه المشاركة في الحكم، بحيث يستقوي كل منها بعلاقاته مع هذا الطرف الخارجي أو ذاك.فإذا كانت مقاييس نجاح نظام، أو ......





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