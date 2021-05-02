عالم دون دول في الطريق إليك - نعيمة عبد الجواد

2021/05/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجوادالحقيقة صادمة ولا تسعد من يعرفها، بالرغم من زعم الكثيرين البحث عنها، لكنهم بالفعل لا يبحثون إلا عما يشبع أهواءهم ويرضي غرورهم كبشر يشعرون بالتفوق عن الآخرين بمعرفتهم معلومة يظنون أنها الحقيقة.



وحتى وإن شاب تلك المعلومة بضع لمحات من الحقيقة، فإنها لسوف تظل على الدوام حقيقة منقوصة لمعلومة جعلت من يمتلكها عبدًا لها، ولا يستطيع الفرار من امتلاكها له.



والأديب والفيلسوف الإنجليزي ......





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