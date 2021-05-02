قصة الولايات المتحدة (31) – نهاية الحرب الباردة - محمد زكريا توفيق

2021/05/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق نهاية الحرب الباردة هاجم الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونج سياسة التعايش السلمي مع الغرب.



واتهم القادة السوفييت بتحريف الشيوعية وتغيير أهم مبادئها.



ثم قال إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الرأسمالية الأمريكية، هي المواجهة، وأن تكون مستعدا لمحاربتها حتى الموت.لكن الكثير من الجدل حول ما إذا كان الروس أو الصينيون أفضل شيوعيا وأقرب إلى أصولها، هو مجرد ستار دخان يخفي الخلاف الحقيقي بينهما ......





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