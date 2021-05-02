"تعليق الدراسة ومنع السفر وحظر شامل"..الصحة العراقية تتلقى توصيات بشأن كورونا

2021/05/02 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفعت خلية الأزمة النيابية بالعراق، توصيات جديدة، تتعلق بالتعليم والسفر وحظر التجوال في البلاد.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن "اللجنة رفعت توصيات إلى وزارة …

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