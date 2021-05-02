حددت التاريخ والشروط.. السعودية تقرر رفع حظر السفر عن مواطنيها

2021/05/02 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت السعودية، الأحد، حظر سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من خامس أيام عيد الفطر، لكنها وضعت عدة شروط للمشمولين بالقرار، منها أن يكون المسافر قد تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا.

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