مسؤول أوروبي يكشف كواليس مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران

2021/05/02 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف دبلوماسي أوروبي مجريات المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران، ولمنعقدة في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي من جديد.

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وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة "رويترز"، إن "المحادثات النووية لم تحرز تقدما بالقدر المأمول، بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات"، مؤكدا أنه "لا يوجد حتى الآن تفاهم بشأن أصعب القضايا".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد توقف المحادثات لمدة أسبوع، لم يبق إلا القليل من الوقت، لكن يوجد الكثير من العمل، مضيفا أننا "كنا نأمل في مزيد من التقدم هذا الأسبوع، لكننا لم نتوصل بعد إلى تفاهم بشأن النقاط الأكثر أهمية (..)، والنجاح ما زال ممكنا وإن لم يكن مضمونا"، وفق تقديره.

واختتم أطراف الاتفاق النووي الإيراني، السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق، وسط توقعات بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل الانتخابات الرئاسية في إيران منتصف حزيران/ يونيو المقبل.

وتجري الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق، أي إيران ومجموعة 4+1 (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، مباحثات منذ مطلع نيسان/ أبريل، تهدف إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، وعودة الأخيرة إلى تطبيق الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب هذا الانسحاب.

ومنذ بدء المباحثات، يحضر وفد أمريكي في العاصمة النمساوية، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، بينما يتولى الأطراف الآخرون، لا سيما ممثلو الاتحاد الأوروبي، التواصل مع الطرفين.

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