بعد اجتياح كورونا لعائلته :تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

2021/05/02 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان

المصري، سمير غانم، قد نقل إلى

المستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد

أيام من نقل عائلته إلى المستشفى جراء

إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت إلى إن سمير غانم تعرض لوعكة

صحية، ح

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